В Дубае два человека пострадали при падении обломков БПЛА

Два человека пострадали в Дубае при падении обломков беспилотников, сообщил дубайский медиаофис в X.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Власти уточнили, что звуки, слышимые в эмирате, связаны с работой систем перехвата.

Ночью обломки иранского БПЛА попали в здание отеля «Бурдж-эль-Араб». Сооружению причинен незначительный ущерб, пострадавших нет. Корреспондент «РИА Новости» передает, что в городе продолжают звучать взрывы. Удар пришелся по аэропорту Дубая, пострадали семь человек, один погиб.

Иран вечером 28 февраля возобновил ракетную атаку на ОАЭ, объявив об ответной операции после ударов Израиля и США. Целями иранской стороны стали американские базы и разведывательные центры. По данным Ассоциации туроператоров России, в ОАЭ находятся около 50 тыс. российских туристов.