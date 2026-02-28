Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
АТОР: в ОАЭ находятся около 50 тысяч туристов из России

В ОАЭ сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, включая самостоятельных, организованных туристов и застрявших транзитных пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Еще около тысячи туристов из России находятся в Катаре, примерно 700 — в Омане, 300— в Бахрейне. Туроператоры сообщили АТОР, что туристов, которые не смогли сегодня вылететь из ОАЭ, размещают в отелях. В МВД ОАЭ заявили, что готовы принять меры для защиты граждан, резидентов и иностранцев.

Генконсульство России в Дубае призвало россиян «сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности». Туристам в ОАЭ рекомендовали оставаться на связи с туроператором и администрацией отеля. Тем, кто планирует вылет или следует через аэропорты ОАЭ, советуют учитывать возможные изменения в расписании рейсов и заранее уточнять информацию у авиакомпаний.

Сегодня США и Израиль начали военную операцию в Иране. Российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль, поскольку обе страны закрыли воздушное пространство. Иран в ответ на атаки ударил ракетами по базам США в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ. Власти Арабских Эмиратов объявили о «временном и частичном» закрытии воздушного пространства. В Минобороны ОАЭ сообщили о гибели одного мирного жителя.

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Столб дыма над Манамой, столицей Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

