АТОР: в ОАЭ находятся около 50 тысяч туристов из России

В ОАЭ сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, включая самостоятельных, организованных туристов и застрявших транзитных пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Еще около тысячи туристов из России находятся в Катаре, примерно 700 — в Омане, 300— в Бахрейне. Туроператоры сообщили АТОР, что туристов, которые не смогли сегодня вылететь из ОАЭ, размещают в отелях. В МВД ОАЭ заявили, что готовы принять меры для защиты граждан, резидентов и иностранцев.

Генконсульство России в Дубае призвало россиян «сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности». Туристам в ОАЭ рекомендовали оставаться на связи с туроператором и администрацией отеля. Тем, кто планирует вылет или следует через аэропорты ОАЭ, советуют учитывать возможные изменения в расписании рейсов и заранее уточнять информацию у авиакомпаний.

Сегодня США и Израиль начали военную операцию в Иране. Российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль, поскольку обе страны закрыли воздушное пространство. Иран в ответ на атаки ударил ракетами по базам США в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ. Власти Арабских Эмиратов объявили о «временном и частичном» закрытии воздушного пространства. В Минобороны ОАЭ сообщили о гибели одного мирного жителя.