Обломки БПЛА попали в знаменитый «парусный» отель в Дубае

Обломки иранского БПЛА попали в здание гостиницы «Бурдж-эль-Араб» в Дубае, известной как башня-парус. Зданию причинен незначительный ущерб, пострадавших нет, сообщил Дубайский медиаофис.

«Компетентные органы Дубая сообщили о перехвате беспилотника, осколки которого привели к ограниченному возгоранию на фасаде гостиницы Бурдж-эль-Араб. Службы гражданской обороны быстро локализовали возгорание, никто не пострадал»,— указано в сообщении.

«Команды гражданской обороны немедленно отреагировали и взяли инцидент под контроль»,— добавила пресс-служба правительства ОАЭ.

Корреспондент «РИА Новости» передает, что в городе продолжают раздаваться взрывы. Российские туристы ищут бомбоубежища в Дубае, сообщила агентству одна из россиянок. Ранее под удар попал аэропорт Дубая: пострадали четыре человека.