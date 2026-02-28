Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Аэропорт Шарджи в ОАЭ прекратил работу из-за ракетной атаки Ирана

Международный аэропорт Шарджи в ОАЭ остановил прием и отправку рейсов «до дальнейшего уведомления в рамках действующих превентивных мер». Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Ранее о приостановке работы объявили два аэропорта Дубая. Российские авиакомпании отменяют рейсы в ОАЭ.

Израиль и США атаковали Иран. Онлайн-трансляция

Вечером 28 февраля Иран возобновил ракетную атаку на ОАЭ. Предположительно, целями ударов должны стать американские военные объекты — Тегеран объявил об ответной военной операции после атаки Израиля и США. Как минимум, одна ракета упала в курортном районе Палм-Джумейра в Дубае. Данных о пострадавших нет.

Фотогалерея

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфу, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

