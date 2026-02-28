Аэропорт Шарджи в ОАЭ прекратил работу из-за ракетной атаки Ирана

Международный аэропорт Шарджи в ОАЭ остановил прием и отправку рейсов «до дальнейшего уведомления в рамках действующих превентивных мер». Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Ранее о приостановке работы объявили два аэропорта Дубая. Российские авиакомпании отменяют рейсы в ОАЭ.

Вечером 28 февраля Иран возобновил ракетную атаку на ОАЭ. Предположительно, целями ударов должны стать американские военные объекты — Тегеран объявил об ответной военной операции после атаки Израиля и США. Как минимум, одна ракета упала в курортном районе Палм-Джумейра в Дубае. Данных о пострадавших нет.