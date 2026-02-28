Два аэропорта Дубая закрылись из-за ракетной атаки Ирана

Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) остановлена на неопределенный срок, говорится в заявлении компании-оператора Dubai Airports.

Ранее власти ОАЭ объявили о «временном и частичном» закрытии воздушного пространства после атаки Израиля и США на Иран и ответного иранского удара. Тегеран атаковал, помимо Израиля, одновременно несколько стран региона, где расположены базы США. Минобороны ОАЭ подтвердило ракетную атаку. В Абу-Даби при падении сбитой ракеты погиб человек.

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» отменили рейсы в Дубай и Абу-Даби, запланированные на 28 февраля. По оценке туроператоров, в ОАЭ сейчас находятся до 50 тыс. российских туристов.

