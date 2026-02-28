Иранская ракета упала возле пятизвездочного отеля в Дубае

В Дубае очевидцы сообщили о возобновлении воздушной атаки со стороны Ирана вечером 28 февраля. По предварительным данным, ракета упала в элитном районе Палм-Джумейра (Palm Jumeirah). Начался пожар.

В соцсетях появилась информация о том, что взрыв произошел возле отелей Fairmont The Palm и Adagio. Новостные Telegram-каналы пишут, что эти отели популярны у российских туристов.

В результате утреннего ракетного обстрела ОАЭ со стороны Ирана в Абу-Даби погиб человек.