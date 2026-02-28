«Аэрофлот», S7 и «Победа» отменили рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) объявил об отмене всех сегодняшних рейсов в направлении ОАЭ. Полеты 28 февраля в Дубай и Абу-Даби и обратные производиться не будут. Причиной в авиакомпании назвали временное закрытие воздушного пространства страны и соседних государств региона.

«На 1 марта рейсы по этим направлениям планируется выполнять на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости», — заявили в «Аэрофлоте».

Пассажирам отмененных рейсов пообещали предоставить возможность переоформить билеты на ближайшие даты или оформить возврат.

«Победа» объявила об отмене трех сегодняшних рейсов из Внуково в Дубай и трех обратных. Также об отмене рейсов в Дубай из Москвы и Новосибирска сообщила S7. Обратные рейсы задержаны, как минимум, на сутки.

По данным российских туроператоров, сейчас в ОАЭ находится около 50 тыс. российских туристов, включая транзитных пассажиров.