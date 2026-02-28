Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Аэрофлот», S7 и «Победа» отменили рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) объявил об отмене всех сегодняшних рейсов в направлении ОАЭ. Полеты 28 февраля в Дубай и Абу-Даби и обратные производиться не будут. Причиной в авиакомпании назвали временное закрытие воздушного пространства страны и соседних государств региона.

«На 1 марта рейсы по этим направлениям планируется выполнять на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости», — заявили в «Аэрофлоте».

Пассажирам отмененных рейсов пообещали предоставить возможность переоформить билеты на ближайшие даты или оформить возврат.

«Победа» объявила об отмене трех сегодняшних рейсов из Внуково в Дубай и трех обратных. Также об отмене рейсов в Дубай из Москвы и Новосибирска сообщила S7. Обратные рейсы задержаны, как минимум, на сутки.

По данным российских туроператоров, сейчас в ОАЭ находится около 50 тыс. российских туристов, включая транзитных пассажиров.

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайф, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайф, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

