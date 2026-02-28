Mehr: 40 учениц школы для девочек погибли при ударе по Ирану

Во время утренней атаки Израиля и США на Иран погибли 40 учениц начальной школы для девочек в городе Минаб. Об этом сообщило иранское агентство Mehr. По его данным, еще 48 детей получили ранения.

Сегодня Израиль и США атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп назвал целью военных действий уничтожение иранского флота и оборонной промышленности, а также призвал иранцев свергнуть режим. В ответ Иран ударил по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке. О взрывах сообщили в том числе жители Катара, ОАЭ, Ирака и Иордании.

В МИД РФ осудили атаку на Иран. Там назвали действия США и Израиля «безрассудным шагом» и заявили, что Вашингтон и Тель-Авив прикрываются «мнимой заботой о том, чтобы иранцы не обзавелись ядерным оружием».