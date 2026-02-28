Восточный облет

Авиакомпании корректируют расписание и маршруты из-за начала военных действий в Иране и закрытия воздушного пространства ряда стран. Полеты в Израиль и Иран приостановлены, рейсы в страны Персидского залива будут выполняться в обход через третьи страны, что увеличит время перелета и может требовать дозаправки. Обострение ситуации на Ближнем Востоке может затронуть не менее 52 тыс. российских туристов.

Росавиация выпустила рекомендации для российских авиакомпаний в связи с закрытием воздушного пространства Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта и ограничениями в ОАЭ, сообщило агентство. Для полетов в страны Персидского залива рекомендовано выбирать обходные маршруты через третьи страны с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций авиационных властей. Полеты в Израиль и Иран приостановлены до последующих уведомлений. Рекомендации действуют до 2:59 2 марта.

В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время, при необходимости рейсы будут объединяться и выполняться на широкофюзеляжных самолетах. Как уточнила Росавиация, обходные маршруты были заранее проработаны с авиакомпаниями.

Воздушное пространство ряда стран Ближнего Востока было закрыто 28 февраля после начала военной операции Израиля и США в Иране. Иран, как сообщали СМИ, нанес ответные удары по военным базам США в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и Катаре, Саудовской Аравии и Иордании.

В «Аэрофлоте» заявили, что скорректированы маршруты полетов в/из Абу-Даби, Дубай, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана по безопасным маршрутам. Рейсы в/из Абу-Даби на среднемагистральном флоте будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов на один-два часа. Назначенные на 28 февраля рейсы в/из Дубай и Абу-Даби авиакомпания отменила.

Часть рейсов «Аэрофлота» между Москвой/Санкт-Петербургом и Дубаем отменены. В авиакомпании сообщили, что пассажирам будет предложено переоформление на другие ближайшие рейсы на широкофюзеляжных самолетах. Пассажирам отмененных рейсов в/из Санкт-Петербурга предлагается перелет через Москву. Решение о выполнении рейса между Москвой и Тегераном 5 марта будет зависеть от сроков закрытия воздушного пространства Ирана.

Azur Air корректирует маршрут полета по направлению Москва—Мальдивы—Москва. Изменения могут повлечь увеличение полетного времени, не исключено выполнение рейсов с дополнительной посадкой. Авиакомпания «Победа» сообщила о корректировке маршрутов для рейсов Москва—Дубай—Москва. Увеличение полетного времени, вызванное корректировкой маршрута, может повлечь перенос вылета рейсов, добавил перевозчик.

В RedWings сообщили, что скорректировали часть маршрутов в регионе, в том числе по направлениям в Египет, рейсы в Израиль отменены до 10 марта включительно. Там добавили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат — авиакомпания полностью компенсирует стоимость билетов.

Изменения в расписание внесли и зарубежные перевозчики, пользующиеся спросом российских туристов. Turkish Airlines временно отменили рейсы в десять стран Ближнего Востока и Персидского залива. Полеты в Ливан, Сирию, Ирак и Иран приостановлены до 2 марта. Для Катара, Кувейта, Бахрейна, ОАЭ и Омана ограничения введены на 28 февраля. Для полетов также закрыли аэропорт Маската в Омане.

Опрошенные “Ъ” авиаперевозчики от комментариев воздержались. По словам источников “Ъ” в трех авиакомпаниях, масштаб издержек можно будет оценить после того, как будет понятно, насколько длительными будут конфликт и связанное с ним ограничение воздушного пространства. Один из источников “Ъ” уточнил, что одна незапланированная посадка на запасном аэродроме обходится с дозаправкой для среднемагистрального самолета в среднем в 200–300 тыс. руб., на иностранном — от 500 тыс. руб.

Собеседник “Ъ” в другой авиакомпании говорит о значительном росте количества обращений пассажиров, отмечая, что те, «привыкшие к регулярным сбоям расписания в авиации», чаще интересуются переносом рейсов, чем возвратом билетов. Пассажиры, ожидающие вылета из ОАЭ, добавил источник “Ъ”, находятся в контакте с представителями авиакомпании и «демонстрируют спокойствие».

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может затронуть не менее 52 тыс. российских туристов. Организованных путешественников в Иране и Израиле сейчас нет из-за действующей с середины 2025 года рекомендации Минэкономики приостановить продажи туров в эти страны. По подсчетам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в ОАЭ находятся около 50 тыс. туристов из России. Страна считается одним из ключевых направлений пляжного отдыха зимой и выступает транзитным пунктом для поездок соотечественников по миру. Туристов, которые не смогли вовремя вылететь из ОАЭ, размещают в отелях, уточняют в АТОР. Местные власти, по словам представителя организации, заявили о готовности обеспечить безопасность путешественников. Еще около 1 тыс. туристов находятся в Катаре, 700 — в Омане и 300 — в Бахрейне.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что значительное число транзитных путешественников из России могли застрять в третьих странах. Туроператоры, по его словам, ищут для клиентов альтернативные маршруты и продляют размещение в отелях. Но из-за большого скопления пассажиров в отдельных аэропортах, например в ОАЭ, услуги и сервисы могут предоставляться с задержкой, предупреждает он.

По словам господина Горина, авиакомпании при вынужденной отмене рейсов обычно предлагают пассажирам возможность возврата средств и перенос бронирования на более поздние даты без доплат. Но первый вариант считается невыгодным: из-за массовых ограничений стоимость вылетов на ближайшие даты обычно сильно растет. Туроператоры также предлагают туристам возможность перенести сроки поездки или выбрать иное направление, говорит эксперт. Возврат средств без официальных рекомендаций Минэкономики и МИДа обычно осуществляется за вычетом фактически понесенных расходов. Он предполагает денежные потери и не пользуется популярностью у туристов.

Материал обновлен в 15:42 мск, добавлена информация о корректировке рейсов RedWings.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина