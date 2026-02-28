В Дубае и Абу-Даби прозвучали взрывы после ударов по Ирану

Жители Абу-Даби сообщили о звуках взрывов вскоре после того, как Иран запустил ракеты в ответ на удары со стороны США и Израиля. Об этом сообщает AFP. По предварительным данным, целью иранских ракет могла быть расположенная в столице ОАЭ авиабаза Аль-Дхафра.

Также о взрывах сообщили в Дубае. Согласно видеозаписям очевидцев, средства ПВО сбивали ракеты непосредственно над пляжной зоной элитного района «Дубай Марина».

Подробностей о ракетной атаке на ОАЭ пока нет. До сих пор данные о перехвате иранских ракет официально подтверждали только в Израиле. Al Jazeera со ссылкой на источники передает, что иранскую ракету сбил Катар.

Власти ОАЭ объявили о закрытии воздушного пространства. В заявлении указывалось, что мера — «частичная» и «временная». Также о закрытии неба объявили Ирак, Сирия, Катар и другие государства региона.