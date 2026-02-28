ТАСС: похититель в Смоленске заклеил девочке рот скотчем и вынес ее в сумке

Подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, найденной 26 февраля, заклеил ей рот скотчем и вынес ее в сумке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Он заклеил девочке в подъезде рот скотчем. Затем уложил ее в сумку, куда она даже целиком не поместилась, голова торчала»,— сообщил собеседник агентства. По видеозаписям было видно, как мужчина выходил из подъезда, рассказал он.

По словам источника, похититель сел в машину, положил туда сумку с девочкой, но уехал лишь спустя некоторое время. Затем его сняла камера гаражного кооператива, куда он заезжал с ребенком. «Интересно, что во двор он заезжал задним ходом, видимо, чтобы на камеры меньше попадать»,— сообщил собеседник.

Девочка пропала 24 февраля. Утром она вышла на прогулку с собакой и не вернулась. Ребенка нашли в квартире с ранее судимым 43-летним мужчиной и его сожительницей. Обоих подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ). Девочка находится в больнице, ее состояние оценивают как удовлетворительное.