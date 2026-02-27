Задержана сожительница подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

Правоохранительные органы задержали сожительницу мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Женщине принадлежит квартира в доме № 68 по улице Маршала Еременко, в которой удерживали ребенка.

Девочка пропала 24 февраля: утром она ушла на прогулку с собакой и не вернулась. Ребенка нашли в квартире с ранее судимым 43-летним мужчиной и его сожительницей. Возбуждено дело о похищении человека (ст. 126 УК). Подозреваемый в похищении задержан. Ребенок находится в больнице, ее состояние оценивают как удовлетворительное.