В Екатеринбурге родителей призвали оставлять детей дома

Среди официальных групп школ и детских садов распространяется один и тот же текст, призывающий родителей не выпускать своих детей с 27 февраля по 1 марта, сообщают местные СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В тексте сказано, что ввиду ранее объявленного и оконченного режима ракетной опасности в Свердловской области, детей просят меньше посещать массовые мероприятия на улице. «Рекомендуем организовать досуг детей 27.02.2026 – 01.03.2026 в семейном кругу в домашней обстановке. С целью ограничения нахождения детей в местах, которые могут представлять для них опасность, улицы города в обозначенные дни будут патрулироваться сотрудниками УМВД города Екатеринбурга», — сказано в сообщении.

Напомним, режим ракетной опасности впервые объявили в Свердловской области накануне, 27 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Жителям рекомендовалось не выходить из зданий, а если они находились на улице — необходимо было найти капитальное строение или подземное укрытие. За время тревоги возникли перебои с мобильным интернетом и навигационным оборудованием в транспорте, в том числе в общественном. Тогда же учителя начали массово отпускать учеников из школы под личным контролем их родителей.

Отметим, особый режим продлился около полутора часов.