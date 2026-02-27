В Екатеринбурге школьников отпускают с уроков из-за режима ракетной опасности

В Екатеринбурге учеников школ отпускают с уроков из-за объявленного на территории области режима ракетной опасности. Сообщения об этом появились в социальных сетях, информацию «Ъ-Урал» подтвердили в городской администрации: «Да, учеников отпускают с уроков».

О введенном режиме в 16:12 27 февраля сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. «Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг)»,— сообщил глава региона, добавив, что в безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности».

В региональном правительстве сообщили, что в «воздушном пространстве России зафиксирована ракетная атака. Работает система противовоздушной обороны». Свердловчан попросили быть бдительными. Также жителей региона предупредили о возможных временных перебоях в работе связи и сети интернет.