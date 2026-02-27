Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Свердловской области отменили режим ракетной опасности

В Свердловской области отменен режим ракетной опасности, сообщил глава региона Денис Паслер в своих соцсетях. Особый режим продлился около полутора часов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области!»,— говорится в сообщении.

Власти сообщали об ограничениях интернета в связи с ракетной опасностью. В департаменте транспорта Екатеринбурга предупреждали, что из-за особого режима нарушается связь общественного транспорта с навигационным оборудованием. Школьников, по данным администрации, в связи с опасностью отпустили с уроков.

Анна Капустина

