В Свердловской области отменили режим ракетной опасности

В Свердловской области отменен режим ракетной опасности, сообщил глава региона Денис Паслер в своих соцсетях. Особый режим продлился около полутора часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области!»,— говорится в сообщении.

Власти сообщали об ограничениях интернета в связи с ракетной опасностью. В департаменте транспорта Екатеринбурга предупреждали, что из-за особого режима нарушается связь общественного транспорта с навигационным оборудованием. Школьников, по данным администрации, в связи с опасностью отпустили с уроков.

Анна Капустина