В Свердловской области отменили режим ракетной опасности
В Свердловской области отменен режим ракетной опасности, сообщил глава региона Денис Паслер в своих соцсетях. Особый режим продлился около полутора часов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области!»,— говорится в сообщении.
Власти сообщали об ограничениях интернета в связи с ракетной опасностью. В департаменте транспорта Екатеринбурга предупреждали, что из-за особого режима нарушается связь общественного транспорта с навигационным оборудованием. Школьников, по данным администрации, в связи с опасностью отпустили с уроков.