В Екатеринбурге предупредили о проблемах с транспортом из-за ракетной опасности

В Екатеринбурге у навигационного оборудования в транспорте отсутствует стабильное соединение, предупредили в городском департаменте транспорта. Это связано с объявленным в Свердловской области режимом ракетной опасности.

«Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства»,— написали в пресс-службе департамента. О возобновлении передачи данных обещают сообщить позднее.

Власти на время действия режима рекомендовали уйти из комнат с окнами или спуститься в подвал, находящимся снаружи — зайти в капитальные строения, подземные переходы, паркинги. Запрещено поднимать осколки с земли или двигать их, снимать работу БПЛА и ПВО.

Анна Капустина