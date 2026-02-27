В Свердловской области возможны перебои интернета из-за ракетной опасности

В Свердловской области возможны ограничения интернета, сообщили в департаменте информационной политики. Это связано с ракетной опасностью, объявленной в регионе.

«На территории Свердловской области возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет»,— говорится в сообщении. В регионе работают системы противовоздушной обороны.

Близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное» рекомендует укрыться в помещении без окон внутри дома или спуститься в подвал, а если вы находитесь на улице — зайти в ближайшее помещение, подземный переход, паркинг.

Выходить из укрытия можно после отмены режима. Власти напомнили не трогать обломки на земле, не снимать БПЛА и работу ПВО.

Анна Капустина