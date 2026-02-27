В Ейске продают землю для строительства торгово-развлекательного центра

АО «Мосстроймеханизация» объявило повторные торги в форме публичного предложения по продаже земельного участка площадью 84,9 тыс. кв. м в Ейске. Разрешенное использование земли — строительство торгово-развлекательного центра. Стоимость лота составляет 152 млн руб.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку на электронной торговой площадке и внести задаток. Размер задатка составляет 20% от стоимости лота на соответствующем периоде публичных торгов. Средства должны поступить на специальный счет не позднее последнего дня периода, в котором подана заявка.

Торги проводятся путем повышения начальной стоимости имущества на шаг аукциона. На повторных торгах шаг составляет 5% от начальной цены лота.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», АО «МСМ» зарегистрировано в 2014 году в Московской области. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. В 2024 году в отношении предприятия введено наблюдение, затем — конкурсное производство. С заявлением о банкротстве в суд обратилась ИМНС г. Видное. Сумма требований составила 7,5 млн руб. Чистый убыток компании в 2024 году составил 600 тыс. руб.

Елена Турбина