Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Привлечь участников СВО к сборке БПЛА и расширить льготную ипотеку: поручения Путина

Президент РФ поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»

Владимир Путин раздал поручения во время совещаний с членами правительства 16 и 21 января. Среди них — продление ежемесячного пособия семьям с детьми, упрощение налогообложения малых предприятий и привлечение участников СВО к разработке беспилотников. Основные поручения президента — в подборке «Ъ».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

О выплатах и ипотечных льготах семьям с детьми

  • Рассмотреть возможность продления выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, а также расширения льготной ипотеки.
  • Представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей с детьми.
  • Внести в законодательство РФ изменения, которые обеспечат многодетным семьям право на повторное назначение ежемесячного пособия (если среднедушевой доход семьи не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения в России).

О работе дошкольных образовательных организаций

  • Провести мониторинг реализации мер, связанных с продлением времени работы дошкольных образовательных организаций (с учетом графика занятости родителей).
  • Оценить качество условий образовательной деятельности в дошкольных организациях. Представить соответствующие предложения по учету удовлетворенности родителей режимом работы.

О продаже и поставке лекарств

  • Внести в законодательство изменения, которые позволят начать продажу лекарственных препаратов через «Почту России».
  • Обеспечить бесперебойные поставки лекарств для льготных категорий граждан в аптеки.
  • Усилить контроль цен на препараты, внесенные в перечень жизненно необходимых.

О передаче автодорог из федеральной собственности

  • Ускорить разработку критериев передачи федеральных трасс регионам России и обратно.

О налогообложении малых предприятий

  • Внести в законодательство РФ изменения, устанавливающие в 2026 году переходный период для выбора оптимального режима налогообложения малыми предприятиями (включая микропредприятия).
  • Рассмотреть возможность предоставления соответствующим предприятиям формировать и представлять налоговую отчетность в упрощенном порядке.

О беспилотных и автономных системах

  • Расширить использование беспилотных авиационных систем для осуществления госконтроля.
  • Разработать и утвердить технические стандарты и порядок сертификации автономных систем.
  • Сформировать и утвердить планы мероприятий по внедрению автономных систем в секторах экономики (включая каждый из видов систем). Внедрить автономные системы в секторах экономики.
  • При участии МВД урегулировать производство, выпуск и обращение автономных систем и их эксплуатацию в секторах экономики. Установить ответственность при производстве и эксплуатации таких систем (с использованием механизмов страхования).
  • Повысить уровень локализации производства российских автономных систем.
  • Создать единую систему мониторинга и идентификации автономных систем в режиме реального времени.
  • Использовать научно-производственные центры во время реализации проекта ««Беспилотные авиационные системы» для ускорения развития автономных систем.
  • Устранить требования о наличии сертификата эксплуатанта у операторов беспилотных воздушных судов, если они выполняют авиационные работы для собственных нужд.
  • Выдать лицензию и сертификаты лицам, оказывающим услуги по применению автономных систем.
  • Установить экспериментальный правовой режим для использования наземных автономных систем на дорогах общего пользования для оказания услуг в сфере логистики.
  • Создать систему подготовки и переподготовки специалистов в области производства автономных систем.
  • Привлечь участников СВО к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию автономных систем.

Новости компаний Все