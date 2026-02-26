Путин поручил ускорить разработку критериев передачи федеральных трасс регионам и обратно

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить разработку критериев, на основании которых будут приниматься решения о передаче автодорог из федеральной собственности в собственность регионов и обратно. Срок выполнения поручения — 1 августа 2026 года.

Практика передачи дорог из региональной в федеральную собственность существовала до 2022 года для снижения финансовой нагрузки на бюджеты субъектов. Затем глава Минфина Антон Силуанов пожаловался, что процесс передачи автодорог стал «бесконтрольным», и призвал ввести критерии для смены статуса трасс. Владимир Путин поручил правительству разработать «конкретные» критерии. Процесс смены собственности был приостановлен. В том же 2022 году Минтранс представил две версии законопроекта с описанием таких критериев, однако до рассмотрения в Госдуме документ так и не дошел. Сейчас работа над документом будет ускорена.

По данным Минтранса, сейчас в России 1,58 млн км автодорог, из них 1 млн км — местные дороги, 502,4 тыс. км — региональные, 66,5 тыс. км — федеральные.

Иван Буранов