Путин поддержал продажу лекарств через «Почту России»

Президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, которые позволили бы начать продажу лекарственных препаратов через «Почту России».

«Сделано это должно быть до 1 марта 2026 года», — указано в перечне поручений президента, сформированном по итогам январского совещания с членами кабмина.

На прошлой неделе замглавы Минздрава Сергей Глаголев сообщил, что ведомство планирует продавать некоторые лекарства в почтовых отделениях из-за дефицита аптечных пунктов в регионах.