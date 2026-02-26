Путин поручил продлить выплаты по уходу за ребенком и расширить программу льготной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность продления выплат пособия по уходу за ребенком и расширения льготной ипотеки. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с текстом распоряжения правительство до 30 марта 2026 года должно изучить возможность продлить выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им трех лет.

Кроме того, ведомству необходимо «представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей». В частности, правительство должно рассмотреть возможность разрешить в рамках программы льготной ипотеки приобретать на вторичном рынке жилье в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в «городах с низким объемом строительства жилья».

Как отмечается в публикации, Владимир Путин дал соответствующее распоряжение по итогам прямой линии 19 декабря 2025 года. Во время пресс-конференции жительница Томской области Екатерина Ерастова пожаловалась, что ее семья не может купить квартиру с помощью семейной ипотеки, поскольку в ее городе практически нет новых квартир с подходящей площадью.