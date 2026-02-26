Путин поручил принять меры против перебоев в поставках льготных лекарств

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойные поставки лекарств для льготных категорий граждан в аптеки. Он также распорядился усилить контроль за ценами на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

Распоряжение адресовано правительству РФ, исполнительным органам регионов, Генпрокуратуре, а также движению «Народный фронт “За Россию”». Доклад по этому поручению главы ответственных ведомств и организаций должны представить до 1 апреля 2026-го, а далее — ежеквартально.

Как отмечается в публикации, Владимир Путин дал соответствующее распоряжение по итогам прямой линии 19 декабря 2025 года.

Во время пресс-конференции житель Свердловской области Дмитрий Отставных пожаловался президенту, что выдача льготных лекарств пациентам прекратилась еще с ноября из-за нехватки финансирования. Владимир Путин тогда согласился, что проблема есть по всей стране.