На Кубани средний уровень износа теплосетей составляет 65,8%

Средний износ котельных в Краснодарском крае на сегодняшний день составляет 58%, тепловых сетей — 65,8%. Основной проблемой теплоэнергетики остается устаревшая инфраструктура, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого министерства ТЭК и ЖКХ.

С 2016 года в крае реализуется государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса», включающая подпрограмму «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае». В рамках ее реализации в 2026 году планируется строительство шести котельных в Новороссийске, Крымске, пгт. Ахтырский Абинского района, п. Красносельский Гулькевичского района, х. Беднягина Тимашевского района и с. Екатериновка Щербиновского района, а также реконструкция котельной в п. Афипский Северского района.

На проведение этих мероприятий предусмотрено более 108 млн руб. В дополнение к этим проектам в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Крымске запланирован капитальный ремонт теплотрассы на сумму 18,4 млн руб.

Вячеслав Рыжков