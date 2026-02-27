Приставы арестовали активы застройщика краснодарского отеля Marriott

Судебные приставы возбудили исполнительные производства и наложили обеспечительный арест на имущество бывшего депутата Госдумы, застройщика краснодарского отеля Marriott Ризвангаджи Исаева и членов его семьи на сумму свыше 10 млрд руб. в рамках иска Генпрокуратуры об обращении активов в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из документов, исполнительные листы о принятии обеспечительных мер поступили в службу судебных приставов из суда Краснодара. Производства открыты 24 февраля, предметом исполнения указано наложение ареста на имущество, принадлежащее экс-депутату.

Ранее Генпрокуратура направила иск в Ленинский районный суд Краснодара с требованием изъять в доход государства активы Исаева и аффилированных с ним лиц. Речь, в частности, идет о долях семьи в Газтрансбанке (свыше 90%), компаниях «Центр-отель» (95%), «Южный ресурс» (100%), СЗ «Сармат» и «Сармат строй» (по 90%), «Арс капитал» (100%), «Гелиос» (около 30%), а также Тепловой транспортной компании (90%). Совокупную стоимость активов надзорное ведомство оценивает в 10 млрд руб.

Господин Исаев представлял нижнюю палату парламента в 2007–2011 годах и входил в комитет по строительству и земельным отношениям. По версии прокуратуры, он использовал служебные полномочия и политическое влияние для ведения предпринимательской деятельности и получения доходов, что противоречит установленным для парламентариев ограничениям.

Как сообщал «Ъ-Кубань», суд в Краснодаре приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры к семье бизнесменов Исаевых в конце февраля. В числе ответчиков указаны Ризвангаджи Исаев, Денис Исаев, Тэко Исаев, Эльдар Исаев, Гюльжаган Исаева, Ольга Исаева, София Исаева, Юлия Варзар и Патимат Якубова.

Вячеслав Рыжков