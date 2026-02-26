Главные новости за 26 февраля. Ростов-на-Дону и область

Бывшему заместителю главы по экономике Батайска продлили меру пресечения. Карина Деркач останется под домашним арестом до 28 марта.

Ростовская компания «Трэвеллер Шиппинг», входящая в российский сельскохозхолдинг «Астон», обратилась в Общий суд ЕС с требованием снять санкции с принадлежащего ей судна. В своем иске грузоперевозчик утверждает, что танкер не перевозит нефть и нефтепродукты, и указывает на то, что Совет Евросоюза не предоставил обоснований для включения судна в санкционный список.

Верховный суд России отказал в пересмотре приговора Аслану Гагиеву (Джако), осужденному за создание организованного преступного сообщества. Гагиев создал одну из самых крупных преступных группировок в стране, которая действовала на территории Московской области и РСО – Алания. На счету ОПС числятся многочисленные убийства политиков, бизнесменов, сотрудников правоохранительных органов.

Утром 26 февраля произошло обрушение стены особняка по ул. Шаумяна, 42 в Ростове-на-Дону. На момент происшествия в доме никто не проживал.

В селе Кулешовка Азовского района сбили инспектора ДПС. Сотрудник полиции госпитализирован.

В Ростове-на-Дону директора спортивной школы подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта (ст. 285 УК РФ).