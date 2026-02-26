В центре Ростова обрушилась стена особняка XIX века

Утром 26 февраля произошло обрушение стены особняка по ул. Шаумяна, 42 в Ростове-на-Дону. На момент происшествия в доме никто не проживал. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ленинского района Юлия Мищук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы администрации Ленинского района Юлии Мищук Фото: Telegram-канал главы администрации Ленинского района Юлии Мищук

В 2024 году собственникам было предложено перевести объект в статус многоквартирного дома для последующего признания го аварийным, но они отказались от этой процедуры.

«МКУ "УЖКХ" Ленинского района было подано исковое заявление с целью признать объект недвижимости многоквартирным жилым домом. В 2024 году в маневренный фонд переселены жильцы муниципального жилого помещения. Правообладатели от переселения в маневренный фонд отказались»,— отметила глава района.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники управления ГО и ЧС и коммунальных служб.

Наталья Белоштейн