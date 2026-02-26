В Ростове директор спортшколы стала фигурантом уголовного дела

В Ростове-на-Дону директора спортивной школы подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта (ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно, 64-летняя директор заключила контракты с организацией на аренду помещений с бильярдными столами для учебно-тренировочных занятий. При этом, как отмечается, руководительница знала, что учащиеся не посещают тренировки, но давала указания подчиненным вносить недостоверные сведения о посещаемости. Со счетов спортшколы перечислили 3 млн руб., в то время как фактическая стоимость аренды составила около 500 тыс. руб.

Кроме того, правоохранители задокументировали факт мошенничества со стороны директора. По версии следствия, с 2020 по 2025 год руководитель оформила на работу девушку, которая не выполняла должностные обязанности и отсутствовала на рабочем месте, хотя получала заработную плату и премии. И к банковскому счету имела директор и распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Ущерб составил более 1,3 млн руб.

Оперативники изъяли документы, компьютеры, флеш-накопители, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Константин Соловьев