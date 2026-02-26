В Ростовской области инспектор ДПС пострадал в ДТП

В селе Кулешовка Азовского района сбили инспектора ДПС. Сотрудник полиции госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ЧП произошло 25 февраля в 23:05 на ул. Ленина: 18-летний водитель не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на 46-летнего инспектора, патрулировавшего участок дороги.

В ведомстве отметили, что сотрудник полиции получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Наталья Белоштейн