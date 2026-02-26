ВС РФ отказал осужденному в Ростове Гагиеву в пересмотре пожизненного приговора

Верховный суд России отказал в пересмотре приговора Аслану Гагиеву (Джако), осужденному за создание организованного преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Доказано, что Гагиев создал одну из самых крупных преступных группировок в стране, которая действовала на территории Московской области и РСО – Алания. На счету ОПС числятся многочисленные убийства политиков, бизнесменов, сотрудников правоохранительных органов.

Как ранее писал «Ъ», Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Гагиева виновным в руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК), создании трех банд (ч. 1 ст. 209 УК) и убийстве более двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия и приговорил к пожизненному заключению. Приговор по последней статье в апреле 2025 года отменил Военный апелляционный суд.

«Рассмотрев кассационную жалобу адвоката осужденного, коллегия по делам военнослужащих сочла меру наказания в виде пожизненного лишения свободы соразмерной совершенным деяниям и оставила в силе вынесенные судебные акты», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Аслан Гагиев изъявил желание отправиться в зону проведения специальной военной операции.

