Экс-замглавы по экономике Батайска продлили домашний арест до 28 марта

Бывшему заместителю главы по экономике Батайска продлили меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: соцсети Карины Деркач

Карина Деркач останется под домашним арестом до 28 марта.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», заместитель главы Батайска стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. В администрации города проходят обыски. По версии следствия, она незаконно давала указания директорам школ и детсадов оплатить работы предпринимателя. Однако по факту никаких работ не проводилось.

Мария Хоперская