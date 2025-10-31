«ЭкоПарк» вышел на работу

С 1 ноября к вывозу отходов в 22 муниципалитетах Свердловской области на 10 лет приступит компания «ЭкоПарк», созданная областными властями. Она сменит «Спецавтобазу», которая временно отвечала за уборку с августа 2024 года после мусорного коллапса, организованного в Западной зоне предыдущим оператором — ТБО «Экосервис». По мнению эксперта, руководству «ЭкоПарка» следует обзавестись собственными полигонами для исключения риска повторения ситуации с невывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в свердловских городах.



Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Место регоператора в Западной зоне (входят 22 муниципалитета, включая Первоуральск) стало вакантным в августе 2024 года после решения министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области расторгнуть соглашение с ТБО «Экосервис», согласно которому компания должна была вывозить мусор девять лет и семь месяцев за 4,7 млрд руб. Причиной стала проблема с уборкой отходов, внимание на которую обратил заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, а следственные органы возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего выполнения работ.

Временно ответственным за обращение с ТКО в Западной зоне была назначена «Спецавтобаза», которая также вывозит мусор в Восточной зоне (34 муниципалитета, включая Екатеринбург) с 2018 года.

В апреле в конкурсе по выбору регоператора в Западной зоне победила компания «ЭкоПарк», которая была создана Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит правительству Свердловской области). С ней заключили соглашение на вывоз мусора в течение 10 лет за 6,68 млрд руб.

Заявлявшиеся на торги «Орион», «Экотехпром» и «Спецавтобаза» подали иски в арбитражный суд Свердловской области с требованием признать результаты торгов недействительными, в связи с чем «ЭкоПарк» не смог приступить к выполнению своих обязанностей 1 августа.

Как рассказали «Ъ-Урал» в министерстве энергетики и ЖКХ региона, это создало риск «срыва оказания услуги по обращению с ТКО». В связи с этим соглашение по вывозу мусора в Западной зоне до 1 ноября было заключено со «Спецавтобазой». В июле суд полностью отказал в удовлетворении требований участников торгов и подтвердил право «ЭкоПарка» работать регоператором.

В министерстве подчеркнули, что «ЭкоПарк» к ноябрю провел значительную подготовительную работу для обеспечения «бесперебойного оказания услуги по обращению с ТКО». По данным ведомства, новый регоператор создал автопарк из 105 единиц техники и полностью укомплектовал производственный персонал. В разговоре с «Ъ-Урал» заместитель генерального директора КРСУ, генеральный директор «ЭкоПарка» Олег Мошкарев пояснил, что компании принадлежат 38 машин, остальные 67 — подрядным организациям.

«Модель транспортирования комбинированная — Полевской, Первоуральск, Староуткинск и Шалю повезем сами, остальные подведомственные территории — победившими в конкурсе транспортировщиками»,— добавил он. Господин Мошкарев подчеркнул, что «ЭкоПарк» в ближайшее время не планирует закупать дополнительную технику. «Если подрядчики по транспортированию будут качественно оказывать услугу, такой необходимости в перспективе не возникнет»,— сказал гендиректор.

По словам Олега Мошкарева, регоператор заключил договоры со всеми объектами размещения ТКО Западной зоны для исключения рисков возникновения мусорного коллапса. «Предусмотрен резервный поток на Сухоложский полигон»,— добавил он.

Господин Мошкарев отметил, что «ЭкоПарк» откроет представительства в 16 населенных пунктах для приема граждан. «С юридическими лицами будем работать напрямую, через специально созданное для этой цели подразделение компании»,— подчеркнул он.

Олег Мошкарев добавил, что в ближайшее время пост генерального директора «ЭкоПарка» «с высокой степенью вероятности» займет заместитель директора по транспортированию и логистике Сергей Тесля. «У Сергея Ивановича есть релевантный опыт организации работы регоператора и желание заниматься операционной деятельностью компании. Я же, вероятнее всего, сосредоточусь на том, что мы нашей командой КРСУ тоже умеем делать хорошо — на создании объектов инфраструктуры»,— пояснил господин Мошкарев.

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области и в «ЭкоПарке» «Ъ-Урал» заверили, что тариф на услуги по вывозу мусора «существенно не изменится».

«Он утвержден не выше действующего — 773,76 руб. за куб. м с НДС. Для сравнения, у предыдущего регионального оператора в этой зоне он составлял 784,18 руб. за куб. м»,— пояснили в ведомстве. Олег Мошкарев пообещал, что «ЭкоПарк» снизит тариф на вывоз мусора. «Вероятнее всего будет ниже тарифа "Спецавтобазы" на 9 руб., в планах 644,8 руб. без НДС»,— сказал гендиректор. Господин Мошкарев добавил, что прошлый регоператор не участвовала в передачи дел «ЭкоПарку».

В «Спецавтобазе» не стали комментировать итоги деятельности в Западной зоне.

Ключевым риском для работы «ЭкоПарка» является отсутствие в собственности компании площадок для размещения мусора в Западной зоне, считает президент фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьев. «Владельцы полигонов могут по разным причинам отказываться принимать отходы и спровоцировать повторение мусорного коллапса в 22 муниципалитетах. "ЭкоПарку" надо решить вопрос с владельцами полигонов, чтобы они в определенный момент их не подставили, а продолжили приемку отходов, и озадачиться созданием собственных объектов или выкупом имеющихся»,— отметил эксперт.

Василий Алексеев