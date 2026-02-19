За мусорный коллапс надо отработать

Первоуральский городской суд приговорил к трем годам принудительных работ бывшего директора и соучредителя ООО «ТБО "Экосервис"» (региональный оператор, отвечающий за вывоз мусора в Западной зоне Свердловской области в 2018-2024 годах) Анну Распопову. По версии обвинения, из-за ее действий в 2024 году произошел мусорный коллапс в 22 муниципалитетах. Гособвинитель запрашивал для нее шесть лет колонии общего режима. Анна Распопова вину не признала.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Распопова на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Анна Распопова на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд в Первоуральске признал Анну Распопову виновной по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и назначил ей наказание в виде трех лет принудительных работ с лишением права заниматься деятельности в сфере обращения с отходами. Если она будет злостно нарушать условия приговора, то работы будут заменены на реальный срок.

Анна Распопова возглавляла ТБО «Экосервис», которому в мае 2018 года был присвоен статус регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в зоне действия Западного административно-производственного объединения в Свердловской области. Компания была обязана вывозить, транспортировать, обрабатывать и утилизировать мусор. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области заключило с «Экосервисом» контракт на девять лет и семь месяцев на 4,7 млрд руб.

В 2024 году в 22 муниципалитетах, которые обслуживала компания, произошел мусорный коллапс.

В таких городах, как Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Полевской, Кировград, Новоуральск, скопились горы отходов, которые не умещались на мусорных площадках. В ситуацию вынужден был вмешаться заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев. В связи с ненадлежащей работой по вывозу мусора было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а ТБО «Экосервис» был лишен статуса регионального оператора. Сейчас за вывоз мусора в Западной зоне отвечает ООО «ЭкоПарк», специально созданное властями Свердловской области.

В итоге обвиняемой стала Анна Распопова, которой вменили злоупотребление полномочиями.

«Обвиняемая, действуя вопреки интересов возглавляемой ею организации, перечислила в период с сентября 2023 года по август 2024 года в адрес ООО ПКФ "Азимут" свыше 80,3 млн руб., в адрес ООО "Эко-Регул" свыше 26 млн руб. При этом указанные организации фактически сбор и вывоз отходов производства не осуществляли, услуги ТБО "Экосервис" не оказывали»,— отметили в прокуратуре.

По мнению следователей, именно эти действия негативно сказались на финансовом состоянии компании и привели к долгам перед операторами, фактически оказывавшими услуги по транспортировке и вывозу отходов, а также перед ООО «Горкомхоз», оказывающем услуги по сбору и накоплению отходов в Ревде.

Анна Распопова в последнем слове заявила о своей невиновности. «Не по моей вине начались серьезные проблемы с перевозчиками, которые самовольно остановили вывоз отходов в нарушении условий договора»,— сказала она. По ее словам, она не бездействовала, а предпринимала попытки урегулировать ситуацию с перевозчиками и полигонами ради стабилизации работы регионального оператора.

«Я искренне переживала за ситуацию с вывозом отходов и реакцию жителей. Мне тяжело принять, что в рамках уголовного дела хозяйственные споры фактически приравниваются к уголовному преступлению»,— отметила Анна Распопова.

На приговор она отреагировал спокойно и даже выдохнула с облегчением. Говорить о подаче апелляции Анна Распопова не стала.

Артем Путилов, Первоуральск