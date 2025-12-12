Изъятое «Облкоммунэнерго» подало иск на 210 млн руб. к регоператору «Рифей»

Изъятое в доход государства АО «Облкоммунэнерго» подало иск к региональному оператору по вывозу отходов «Рифей» о взыскании 210 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Компания «Рифей» принадлежит АО «СУЭНКО», акции которого также подлежат обращению в государственный доход. Обе компании являлись активами бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск был подан 3 декабря. Компания требует взыскать 210,339 млн руб. с «Рифея», причина требований в документе не отражена. Заседание назначено на 21 января.

Региональный оператор по вывозу отходов «Рифей», по данным системы «Спарк», принадлежит энергетической компании «СУЭНКО», акции которой были обращены в доход государства Ленинским районным судом по иску Генпрокуратуры в октябре. Тогда же изъято было и АО «Облкоммунэнерго». Всего в списке имущества более 30 компаний, следом за этим иском суд удовлетворил еще один, в котором фигурируют другие компании Артема Бикова и Алексея Боброва с общей капитализацией более 40 млрд руб. По утверждению Генпрокуратуры, активы были приобретены незаконными и коррупционными путями.

Анна Капустина