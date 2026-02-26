Главу ИФНС в Краснодаре заподозрили в махинациях с землей на 120 млн рублей

Правоохранительные органы заподозрили в причастности к махинациям с землей руководителя налоговой инспекции № 3 в Краснодаре. Также он может быть связан с делом бывшего главы Крымского района Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, главу ИФНС подозревают в причастности к незаконному выбытию из муниципальной собственности сельскохозяйственного участка в Крымске. Стоимость земли превышала 120 млн руб. В дальнейшем участок выделили под строительные работы. Также он мог выступать посредником между господином Лесем и другими фигурантами дела.

Как установлено следствием, сотрудник налоговой службы выступал посредником между ООО «Специализированный застройщик (СЗ) "ССК Крымск"» и чиновниками — главой Крымского района Сергеем Лесем и мэром Крымска Янисом Будаговом.

По данным информационных систем, начальник инспекции №3 ФНС по Краснодару — Арсен Саркисян. Сергей Лесь и Янис Будагов находятся под стражей по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК). В правоохранительных органах уточнили, что оба чиновника незаконно согласовали продажу участка сельскохозяйственного назначения площадью 31 га. Цена выкупа земли у муниципалитета составила всего 5,2 млн руб., хотя рыночная стоимость участка достигает 120 млн руб. После серии сделок участок перешел специализированному застройщику «ССК Крымск», который намеревался построить коттеджный поселок. В январе текущего года арбитражный суд Краснодарского края по иску прокуратуры вернул участок муниципалитету.

Сергея Леся задержали в октябре 2025 года при попытке скрыться от следствия, на следующий день его арестовали. В декабре по этому делу задержали главу Крымска Яниса Будагова. Одновременно с расследованием суд рассматривал иск Генпрокуратуры к бывшему главе района. 12 декабря у господина Леся изъяли 99 объектов недвижимости и 87 млн руб.

Анна Перова, Никита Черненко