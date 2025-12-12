У экс-главы Крымского района Кубани Леся изъяли 99 объектов недвижимости

Геленджикский городской суд обратил в доход государства имущество бывшего главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся. Помимо объектов недвижимости, у экс-чиновника изъяли 87 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Фото: Соцсети Сергея Леся

Фото: Соцсети Сергея Леся

Соответчиками по иску выступали 11 родственников и знакомых господина Леся. По данным надзорного ведомства, бывший глава района купил на незаконные доходы 99 объектов недвижимости общей площадью свыше 149 тыс. кв. м. Также ответчик купил 13 транспортных средств.

Сергей Лесь с 12 октября находится под арестом по делу о злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что чиновник допускал серьезные нарушения при распоряжении муниципальной собственностью. Фигуранта задержали при попытке скрыться от следствия, в машине он вез около 100 млн руб. и 10-12 кг золота.

Никита Черненко