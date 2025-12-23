Мэра Крымска задержали по делу бывшего главы Крымского района Леся

Глава Крымска Краснодарского края Янис Будагов задержан по подозрению в совершении должностного преступления, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах. Мэру Крымска вменяют в вину незаконное распоряжение участком стоимостью 120 млн руб.

Фото: пресс-служба администрации Крымского городского поселения Янис Будагов

По информации правоохранительных органов, господин Будагов действовал совместно с экс-главой Крымского района Сергеем Лесем. При участии мэра Крымска в собственность подконтрольных господину Лесю лиц выведен муниципальный земельный участок, утверждают следователи.

Сергей Лесь был задержан 11 октября текущего года при попытке скрыться от следствия. В его автомобиле обнаружили 100 млн руб. и около 10 кг золота в слитках. Главе Крымского района предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, чиновник незаконно распоряжался участками муниципальной земли, передавая ее заинтересованным лицам по заниженной цене.

Одновременно с расследованием уголовного дела Геленджикский городской суд рассматривал иск прокуратуры к Сергею Лесю, его родственникам и знакомым, об обращении имущества в доход государства. Иск был удовлетворен 12 декабря, суд согласился с доводами надзора о том, что господин Лесь нарушал антикоррупционные ограничения.

Анна Перова, Краснодар