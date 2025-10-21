Экс-глава Крымского района объяснил свое «бегство» в Москву перед задержанием

В Краснодаре краевой суд отклонил жалобу бывшего главы Крымского района Сергея Леся, который просил изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при распоряжении муниципальными участками земли настаивал на том, что в момент ареста 11 октября он не пытался скрыться от следствия, а ехал на автомобиле в Москву для консультации с юристами по иску Генпрокуратуры об изъятии у него имущества.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Экс-глава Крымского района Сергей Лесь (в центре)

Господин Лесь в ходе рассмотрения жалобы пояснил, что не имел намерения бежать, так как не мог бросить троих малолетних детей. По словам защитников экс-чиновника, рано утром 11 октября их подзащитный выехал со своим братом из Крымска, чтобы за выходные посетить Москву и вернуться домой. Защита настаивает на том, что обвиняемый ничего не знал о возбужденном в отношении него уголовном деле.

В качестве довода о необходимости избрания меры пресечения в виде содержания под стражей следствие приводит факт давления со стороны господина Леся на свидетеля, начальника отдела имущества муниципалитета Елену Самыгину. Во время очной ставки он обратился к подчиненной: «Побойтесь Бога». Адвокат Сергей Кириченко пояснил суду, что слова чиновника следует расценивать не как угрозу, а как проявление негодования от несправедливых, по его мнению, обвинений.

20 октября совет муниципального образования Крымского района прекратил полномочия господина Леся на основании его заявления об отставке.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Кубанский чиновник не ушел с золотым запасом».

Анна Перова, Краснодар