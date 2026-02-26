Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Россия передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Украинская сторона передала тела 35 российских военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Владимира Мединского Фото: телеграм-канал Владимира Мединского

30 января Россия и Украина впервые в этом году обменялись телами военнослужащих: украинская сторона получила 1 тыс. тел, российская — 38 тел. 5 февраля две страны провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157». 17 февраля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что передала Украине список из 115 украинских граждан, которых Россия готова вернуть. По ее словам, украинская сторона не хочет их забирать.

О ходе мирных переговоров — в материале «Ъ» «Есть ли свет в конце Женевы».