Россия и Украина впервые в этом году обменялись телами военнослужащих

29 января Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших военнослужащих. Украинская сторона получила 1 тыс. тел, российская — 38. Гуманитарная акция стала очередным этапом реализации договоренностей, достигнутых сторонами на переговорах в Стамбуле в июле 2025 года, сообщил Владимир Мединский, возглавлявший тогда делегацию российских переговорщиков, в своем Telegram-канале.

В последний раз Россия и Украина обменивались телами 19 декабря 2025 года в формате «1003 на 26». Всего, по данным Минобороны РФ и официальных лиц с обеих сторон, с начала 2025 года на родину вернулись останки 429 погибших российских военных, а Украине было передано более 15,4 тыс. тел.

Все три раунда стамбульских переговоров приводили к решениям по обмену пленными и телами погибших. В ходе последней встречи 23 июля Россия предложила Украине создать три группы, взаимодействующие онлайн. Одна из них должна была продолжить диалог между странами по гуманитарным вопросам.

19 января 2026 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подняла вопрос об обмене военнопленными на встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Она также рассказала, что передала господину Лубинцу список украинских военных, которые сейчас находятся в России и которых можно освободить в ближайшее время.

Степан Мельчаков