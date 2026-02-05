Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157»

Россия вернула из украинского плена 157 военнослужащих. Взамен были переданы 157 военнослужащих ВСУ. Кроме того, в Россию возвращены трое жителей Курской области. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывается психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для лечения и прохождения реабилитации.

Как отметили в Минобороны, посредниками при обмене выступили ОАЭ и США. Стороны договорились провести обмен во время переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. Консультации проходили 4 и 5 февраля, американская сторона назвала их продуктивными. Первый раунд переговоров прошел 23 и 24 января.