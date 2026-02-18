Есть ли свет в конце Женевы

В Женеве завершился третий раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США, участники которых в течение двух дней обсуждали политические и военные аспекты украинского урегулирования. Глава американской делегации, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о «значимом прогрессе» и готовности продолжить работу над мирным соглашением. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми» и анонсировал новую встречу в ближайшее время. После возвращения делегаций домой продвижение к миру будет зависеть от тех решений, которые должны быть приняты в Киеве и Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возращение в переговорный процесс помощника президента РФ Владимира Мединского (справа) в Москве объяснили тем, что третий раунд трехсторонних переговоров включал в себя обсуждение не только военного блока вопросов, но и самого сложного — политического блока (на фото слева: замглавы МИД РФ Михаил Галузин)

Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / ТАСС Возращение в переговорный процесс помощника президента РФ Владимира Мединского (справа) в Москве объяснили тем, что третий раунд трехсторонних переговоров включал в себя обсуждение не только военного блока вопросов, но и самого сложного — политического блока (на фото слева: замглавы МИД РФ Михаил Галузин)

Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / ТАСС

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Женеве, стартовавшие во второй половине дня 17 февраля в гостинице Intercontinental и продлившиеся шесть часов до позднего вечера вторника, возобновились в среду утром и продлились еще два часа. Таким образом, по итогам двух дней работы делегации провели за столом переговоров в общей сложности восемь часов.

Как сообщил российский источник ТАСС, контакты носили как двусторонний, так и трехсторонний характер: диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров.

Итоговый комментарий главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского, вышедшего к прессе по окончании переговоров, занял всего полминуты и не предполагал вопросов журналистов. «Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча. Это все, что мы хотели сказать»,— сообщил господин Мединский.

Американские СМИ подтвердили напряженный характер переговоров. Журналист издания Axios Барак Равид, поддерживающий тесный контакт с украинской стороной, со ссылкой на «два источника, знакомые с ситуацией», и вовсе написал, что обсуждение в политической группе в Женеве «зашло в тупик» якобы из-за позиции Мединского.

Напомним, что, комментируя возращение в переговорный процесс Владимира Мединского, который лично не принимал участия в первых двух раундах трехсторонних переговоров в Абу-Даби, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сделал акцент на том, что Мединский был и остается главой российской делегации с самого начала переговорного процесса. Как следовало из его разъяснения, присутствие Мединского в Женеве было продиктовано стремлением Москвы на этот раз не ограничиваться обсуждением военного блока вопросов, как это было в Абу-Даби, и продолжать обсуждение самого сложного политического блока, от которого уходила украинская сторона.

На этом фоне еще одним косвенным подтверждением того, что по сравнению с переговорами в Абу-Даби переговорная планка на этот раз была поднята выше, стал неожиданный приезд в Женеву дипломатического десанта советников по национальной безопасности Британии, Франции, Германии и Италии.

Оставшись за закрытой дверью трехсторонних переговоров, высокопоставленные европейские чиновники, сняв номера для проживания в том же отеле Intercontinental, приложили максимум усилий, чтобы в последний момент попытаться повлиять на ход обсуждения (согласно утечкам в западных СМИ, о присутствии европейцев не на самих переговорах, но рядом с ними с администрацией США договаривался лично президент Зеленский).

Самая большая европейская команда во главе с советником по безопасности британского премьера Джонатаном Пауэллом прибыла из Лондона. Поджидавший окончания переговоров в фойе отеля господин Пауэлл, по сообщению западных СМИ, до этого за завтраком подсел за столик с главой американской делегации, спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и членом делегации, министром армии США Дэном Дрисколлом, успев обменяться с ними несколькими фразами.

Уже после завершения первого дня переговоров, во вторник вечером, глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров сообщил о своей встрече с американскими и европейскими представителями.

«Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой. Есть понимание общей ответственности за результат. Работаем дальше»,— написал в Telegram-канале Рустем Умеров.

Попытка сделать европейскую сторону четвертым (дистанционным) участником переговорного процесса стала новым вызовом Москве, настаивающей на том, что за столом переговоров не должно быть места «европейской партии войны».

Обращает на себя внимание, что в ходе двух предыдущих раундов трехсторонних переговоров по Украине, проходивших в конце января — начале февраля в Абу-Даби, европейцы не предпринимали никаких попыток вклиниться в переговорный процесс, в отличие от переговоров в Женеве.

Внезапно проснувшийся у группы поддержки Зеленского интерес к третьему раунду мирных переговоров по Украине, судя по всему, был обусловлен тем, что после возвращения в переговорный процесс Владимира Мединского на переговорах возобновилось обсуждение политических вопросов, которого Киев и европейцы хотели бы избежать. Таким образом, в европейских столицах возникло опасение, что украинская сторона в Женеве может дрогнуть и нужно спешить ей на помощь.

Главным же подтверждением того, что в ходе третьего раунда в Женеве была предпринята самая серьезная за время трехсторонних переговоров попытка сдвинуть обсуждение самых сложных политических вопросов урегулирования с мертвой точки, стало видеоинтервью президента Зеленского изданию Axios, отражающее нервозное состояние украинского президента. Оно было обнародовано во вторник вечером, до начала второго переговорного дня в Женеве.

Пожаловавшись на президента Трампа, который, по его словам, якобы призывает к уступкам именно Украину, а не Россию, Зеленский назвал такой подход «несправедливым». Как следует из заявления украинского президента, американские посредники ранее предложили Киеву вывести ВСУ из контролируемых ими районов Донбасса и сделать эту территорию демилитаризованной «свободной экономической зоной». Однако, как отметил Зеленский, США пока не определились, какая страна должна обладать суверенитетом над этой территорией.

В своем интервью Axios он также сообщил, что Вашингтон и Киев якобы ранее договорились, что будущее мирное соглашение должно быть вынесено на референдум украинского народа. При этом, по его словам, если обсуждаемая сделка «предполагает просто вывод украинских войск с Донбасса», то на референдуме она будет отклонена. «Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят меня, они не простят США»,— продолжал, заметно нервничая, Зеленский.

Несмотря на то что переговоры в Женеве проходили напряженно, соблюдающий олимпийское спокойствие глава американской делегации Стив Уиткофф сообщил о достигнутом «значимом прогрессе» и «чувстве гордости за возможность работать под руководством президента Трампа для того, чтобы положить конец убийствам в этом ужасном конфликте».

Сергей Строкань