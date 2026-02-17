Москалькова передала Киеву список украинцев, которых Россия готова вернуть

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что передала Украине список из 115 украинских граждан, которых Россия готова вернуть. По ее словам, украинская сторона не хочет их забирать.

«Я послала этот список украинской стороне, украинская сторона говорит — нет»,— рассказала омбудсмен на заседании комитета Совета федерации по соцполитике (цитата по «РИА Новости»).

В январе госпожа Москалькова передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список военнослужащих ВСУ для обмена на российских бойцов. 30 января Россия и Украина впервые в этом году обменялись телами военнослужащих. 5 февраля две страны провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157». В тот же день в Россию вернулись трое жителей Курской области.

