Через порт Тамань экспортировано 362 тысячи тонн зерна с начала года

Через морской пункт пропуска Тамань с начала 2026 года экспортировано свыше 362,3 тыс. т зерна и продуктов его переработки на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока под контролем Россельхознадзора. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты обеспечивают фитосанитарную безопасность экспортных поставок через порт. География поставок российских зерновых культур охватывает главные рынки трех континентов. Основную долю в структуре отгрузок занимает пшеница.

Крупнейшим импортером пшеницы стала Турция — 102,4 тыс. т. В Нигерию поставлено 50,8 тыс. т, в Шри-Ланку — 33 тыс. т, в Египет — 29,3 тыс. т. Джибути получило 27,5 тыс. т пшеницы, Камерун — 20 тыс. т, Гана — 14 тыс. т.

Значительные объемы приходятся на экспорт ячменя. Крупнейшими покупателями этой культуры стали Иран — 60 тыс. т и Ливан — 25,3 тыс. т.

По данным управления, вся партия зерна и продуктов переработки проходит проверку. Главная цель мероприятий — установление фитосанитарного состояния продукции и подтверждение ее соответствия требованиям стран-импортеров.

Алина Зорина