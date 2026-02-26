В Ростовской области сбор урожая зерна планируют увеличить на 10%

Власти Ростовской области запланировали увеличить сбор зерна в 2026 году на 10% — до 10 млн т. В 2025 году урожайность зерновых составляла 9 млн т. Кроме этого, планируется увеличить индекс производства до 100%. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхозпрода.

Под урожай 2026 года засеяно 2,9 млн га озимых, 98,8% посевов в хорошем и удовлетворительном состоянии, запасы влаги выше прошлогодних.

«Весной предстоит засеять 1,9 млн га из общей площади 4,9 млн га. Обеспеченность семенами яровых — 84%. Готовность техники — 90%, дефицита ГСМ нет», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в этом агросезоне на поддержку АПК предусмотрено 7,8 млрд рублей. Кроме этого, в 2026 году стартует «зерновая» субсидия и продолжаются компенсации на технику и льготное кредитование.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году урожайность зерна и подсолнечника на Дону снизилась на 22% и 34% соответственно.

Наталья Белоштейн