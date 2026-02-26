В МВД предупредили о схеме кражи Telegram-аккаунтов через «переезд чата»

Мошенники воруют аккаунты в Telegram под предлогом переноса чата на другую площадку. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«В рабочих или локальных чатах — как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, — публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за "замедления работы чат якобы переносится на новую площадку”»,— сообщили в ведомстве. Там отметили, что «в силу объективных причин» многие такие сообщества в России сейчас действительно переносят на другие платформы. Однако ссылки, которые отправляют мошенники, ведут не в новый чат, указали в МВД.

После перехода по такой ссылке пользователи попадают в мошеннический бот, который запрашивает номер телефона и СМС-код под предлогом подтверждения участия. Так злоумышленники получают доступ к аккаунту и используют его для дальнейших атак — зачастую внутри того же коллектива, сообщила пресс-служба.

Накануне «РИА Новости» сообщило о схеме мошенничества, при которой злоумышленники пишут россиянам в мессенджерах с предложением вступить в чат подъезда якобы для обмена актуальными новостями. Аферисты просят пользователей подтвердить личные данные под предлогом перерасчета коммунальных платежей. В МВД также предупредили, что мошеннические колл-центры перестают использовать простые схемы со звонками якобы из службы безопасности банка — вместо этого они выстраивают сложные «спектакли», в которых участвуют десятки подставных лиц.

