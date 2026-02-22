МВД: мошенники начали выстраивать сложные схемы с десятками участников

Мошеннические колл-центры России перестают использовать простые схемы со звонками якобы из «службы безопасности банка». Вместо этого они выстраивают сложные «спектакли» с участием десятков подставных лиц. Об этом сообщили в управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Первый этап схемы — добавление жертвы в групповой чат, стилизованный под рабочую организацию, где присутствуют настоящие фамилии, фотографии и деловой стиль общения. В переписке обсуждают «приказы», «реестры» и «оцифровку», создавая иллюзию легитимности.

Затем в чате появляются ссылки на якобы официальный сервис или бот с названием, похожим на государственный ресурс. Жертве предлагают «подтвердить данные» или «пройти проверку». Другие участники демонстративно отмечают успешное прохождение процедуры. При этом передача данных не обязательно дает злоумышленникам доступ к учетным записям — важнее ввести человека в управляемое состояние.

На следующем этапе тон переписки меняется — начинают поступать сообщения о подозрительных входах в «Госуслуги», оформлении микрозаймов, появлении доверенностей. Телефон жертвы наполняется SMS с кодами и уведомлениями, чтобы усилить панику и убедить, что аккаунты взломаны, а деньги под угрозой.

Далее появляется «помощник» — якобы сотрудник казначейства, техподдержки или правоохранительных органов, который связывается с потерпевшим. Жертву убеждают самостоятельно позвонить по предложенному номеру, что создает иллюзию правильных действий. Ему обещают помощь, однако одновременно оказывают давление и угрожают уголовным делом из-за якобы переводов денег террористам.

В конце аферисты предлагают перевести сбережения на «безопасные счета», «доверенных лиц» или провести «проверку происхождения средств». Часто деньги просят переводить частями. В МВД предостерегают граждан не вступать в диалог с незнакомцами в мессенджерах, не переходить по подозрительным ссылкам и тщательно проверять информацию.