Не наломать бы дроп

Банкиры предлагают ограничить выдачу наличных в кассах банков и ввести период охлаждения для клиентов, которые находятся под воздействием мошенников. Кроме того, по их мнению, требуется разработать процедуру досудебного возврата средств пострадавшим с замороженных счетов мошенников. Вследствие законодательных сложностей с возвратом средств жертвам мошенников на таких счетах зависли миллиарды рублей, признают участники финансового рынка. Эксперты считают, что не все из заявленных мер можно законно реализовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инициативы банкиров и представителей Банка России по борьбе с мошенниками прозвучали 19 февраля на форуме «Кибербезопасность в финансах». Банк России считает необходимым ограничить срок нахождения в списке дропов одним годом для тех, кто попал в него в первый раз, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. По его словам, соответствующее положение планируется внести в законопроект со вторым пакетом мер антифрода («Антифрод 2.0»), который готовится ко второму чтению. Участвовавшие в обсуждении представители банков и МВД поддержали это решение, отметив, что срок нахождения в списке стоит сделать дифференцированным в зависимости от того, какой раз человек попадает в список.

Также участники сессии форума об инновациях и вызовах в банковском антифроде обратили внимание, что в рамках борьбы с мошенничеством на счетах дропов блокируются большие суммы, которые на законных основаниях вернуть потерпевшим непросто. По словам Вадима Уварова, сейчас, когда заработали статьи Уголовного кодекса, по которым можно привлекать дропов, они нередко не идут в банк забирать свои деньги, опасаясь ареста, и эти деньги лежат на счетах, ожидая решения судов. При этом директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский отметил, что госбанк и ряд других банков берут на себя ответственность и возвращают пострадавшим деньги, замороженные на таких счетах. Однако, по его словам, с юридической точки зрения это не вполне прозрачная процедура.

Руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замирало также обратил внимание, что нет никакого законного способа внесудебно оперативно вернуть украденные средства.

«Либо эта история растягивается на год, а то и больше, через суды попытаться с дропа забрать эти деньги, либо банк берет на себя юридические риски и через сервис НСПК (Национальной системы платежных карт, оператора карт "Мир".— “Ъ”) "Добрая воля" возвращает деньги жертвы»,— пояснил он. По его оценке, на счетах дропов в банках лежат замороженными миллиарды рублей, при этом остается риск, что мошенник сможет забрать эти деньги, набрав различных справок, что деньги принадлежат ему.

Еще одна мера по борьбе с мошенничеством, которую активно обсуждали на форуме, касалась выдачи денег в кассах банков. Накануне на панельной сессии замминистра внутренних дел Андрей Храпов предложил ввести период охлаждения для выдачи наличных в банковских отделениях и ограничить сумму выдаваемых средств 50 тыс. руб., если есть подозрение, что клиент банка находится под воздействием мошенников.

На сессии 19 февраля Вадим Уваров сообщил, что Банк России фиксирует тренд на смещение действий мошенников от переводов средств дропам к получению украденного наличными через курьеров.

Однако, по его словам, это тема очень чувствительная и обсуждается не первый год, «поскольку трудно формализовать критерии, по которым можно будет однозначно определить, что человек находится под воздействием мошенников». При этом представители банков поддержали саму идею, поскольку в настоящее время, по словам Сергея Велигодского, если мошенник серьезно обработал свою жертву, то при снятии денег в отделении нет никаких ограничений и клиент может снять все свои деньги.

По словам экспертов, банковское сообщество уже несколько лет обсуждает с Банком России необходимость урегулирования обязанности банка-получателя замораживать средства, по которым получена информация от плательщика, его банка, ФинЦЕРТа или МВД, до выяснения и порядка возврата таких средств пострадавшему плательщику без судебного решения. «Мы направляли в ЦБ первый драфт соответствующего законопроекта. После обсуждения на форуме уверен, что обсуждение активизируется»,— заявил “Ъ” глава НСФР Андрей Емелин.

Кроме того, по его словам, введение периода охлаждения при получении денег в кассах банков — логичное продолжение ограничения снятий в банкоматах. «Введение лимита снятия — вопрос более спорный, поскольку окончательно лишает гражданина права на распоряжение принадлежащими ему денежными средствами»,— указывает господин Емелин. По мнению независимого финансового эксперта Алексея Войлукова, банк не может подменять собой суд и правоохранительные органы, проводить самостоятельные расследования и принимать по сути судебные решения. «Это странный способ борьбы с мошенниками, таким образом ценность и стоимость наличных денег только возрастет на рынке, и по сути у нас будет разная стоимость рубля в зависимости от его вида»,— считает он.

Максим Буйлов