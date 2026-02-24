Мошенники начали создавать фальшивые чаты подъездов

Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах с предложением вступить в чат подъезда якобы для обмена актуальными новостями, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, злоумышленники просят у жертв подтвердить личные данные под предлогом перерасчета коммунальных платежей.

МВД регулярно предупреждает россиян о новых мошеннических схемах. В полиции рассказывали, что мошеннические колл-центры стали выстраивать сложные «спектакли» с десятками участников. Также эксперты узнали о рассылке злоумышленниками фейковых писем о скрытых подписках.

О борьбе с мошенниками в стране — в материале «Ъ» «Не наломать бы дроп».