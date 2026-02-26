В Сочи цена «квадрата» в новостройках выросла на 21% за год

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках Сочи по итогам 2025 года увеличилась на 21% и достигла 689,6 тыс. руб. Такие данные приводит консалтинговая компания Core.ХР. Рост зафиксирован по состоянию на конец декабря 2025 года по сравнению с предыдущим годом, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом объем предложения на первичном рынке составил 304,7 тыс. кв. м, что на 4% ниже показателя 2024 года. Сокращение экспозиции происходит на фоне существенного снижения покупательской активности. По итогам года количество сделок на рынке новостроек Сочи уменьшилось на 60%.

Эксперты связывают такую динамику с вымыванием наиболее ликвидных лотов, увеличением среднего бюджета покупки и нестабильными сроками ввода объектов в эксплуатацию. В Краснодарском крае средний перенос сроков сдачи жилья составил 7–8 месяцев. С учетом высокой доли покупателей, ориентированных на инвестиционные стратегии, это усилило неопределенность и дополнительно повлияло на спрос.

Отдельно отмечается рост сегмента дорогого предложения. В январе 2026 года на первичном рынке Сочи экспонируется 1,4 тыс. квартир и апартаментов с ценой выше 1 млн руб. за кв. м. В июне 2024 года таких лотов насчитывалось 525. Таким образом, за полтора года объем предложения в сегменте «миллион за метр» увеличился почти втрое.

Мария Удовик